SCMP: перспектива заключения мирного договора между Путиным и Абэ пошатнулась

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Перспектива заключения российско-японского мирного договора во время запланированной поездки российского президента в Японию летом кажется более отдаленной после недавнего разногласия по вопросам Курильских островов, рассказал SCMP эксперт по российско-японским отношениям Джеймс Браун.

«Я никогда не был убежден в том, что правительства двух стран могут прийти к [мирному] соглашению, и вижу, что Москва не спешит решать этот вопрос, потому что они могут использовать его в качестве рычага давления на Японию», — отметил Браун.

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Эксперт предполагает, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ и российский лидер Владимир Путин на саммите государств, входящих в Ассоциацию стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в Сингапуре в прошлом году «могли достичь какой-то договоренности» и преждевременно договориться о том, чтобы не объявлять, что какая-то сделка была заключена.

Ранее Москва обвинила Токио в серьезном искажении сути договоренностей в рамках переговоров по мирному договору между лидерами России и Японии, а также в попытках искусственно нагнетать атмосферу в данной проблеме. Как отмечает издание российская сторона не упоминает конкретно Абэ, однако приводит некоторые из заявлений, которые были сделаны именно японским премьером. По словам эксперта, такая ситуация может сказаться на чаяниях Абэ о «поворотном моменте» в Курильских островах и возможности достичь прорыва в этой проблеме.