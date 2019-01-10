Маас: Германия нуждается в России как в партнере

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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что ФРГ нуждается в России как во внешнеполитическом партнере, в частности, для урегулирования в Сирии, Йемене и на Украине, передает РИА «Новости».

Данное заявление он сделал во время своего выступления на приеме «Восточного комитета — Восточноевропейской ассоциации немецкой экономики».

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«Но мы по-прежнему нуждаемся в России как в партнере во внешней политике. Для решения ли конфликта на Украине, который Россия сначала породила своими действиями, нарушающими международное право. Или в конфликтах в Сирии, а также в Йемене, где мы в последние дни добились прогресса», — сказал Маас.

Он добавил, что Россия в последние годы в значительной степени утратила доверие, но вхождение Германии с 1 января в СБ ООН в качестве непостоянного члена, по его мнению, является основанием «для более тесного согласования» между Берлином и Москвой в вопросах международной политики.

Ранее Маас рассказал, у кого есть ключ к сохранению ДРСМД.