Врио губернатора Сахалинской области жестко высказался по теме Курил

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Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко призвал не спекулировать на теме «передачи» Японии Курильских островов и назвал их «российской землей». Об этом он заявил «Газете.Ru».

По его словам, жители региона выступают против передачи островов.

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«Курильские острова — это российская земля. Это очевидно. Я знаю мнение жителей Сахалинской области, они категорически против каких-либо территориальных изменений. Вопрос передачи Курильских островов у нас в повестке дня не стоит. И надо перестать спекулировать на этой теме», — сказал Лимаренко.

Ранее сообщалось, что в Думу внесли законопроект о запрете передачи Курил.