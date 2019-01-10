Врио губернатора Сахалинской области жестко высказался по теме Курил
Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко призвал не спекулировать на теме «передачи» Японии Курильских островов и назвал их «российской землей». Об этом он заявил «Газете.Ru».
По его словам, жители региона выступают против передачи островов.
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«Курильские острова — это российская земля. Это очевидно. Я знаю мнение жителей Сахалинской области, они категорически против каких-либо территориальных изменений. Вопрос передачи Курильских островов у нас в повестке дня не стоит. И надо перестать спекулировать на этой теме», — сказал Лимаренко.
Ранее сообщалось, что в Думу внесли законопроект о запрете передачи Курил.