В Госдуму внесли закон о запрете отторжения Курил

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Депутат Госдумы Сергей Иванов внес в Госдуму законопроект «О территориальных претензиях к Российской Федерации со стороны Японии», сообщает РИА «Новости».

Закон устанавливает «принципы» обсуждения и рассмотрения территориальных претензий Японии в отношении России. Кроме того, документ устанавливает принадлежность Курил к Сахалинской области России и запрещает принимать правовые акты, содержащие положения об отторжении этих территорий.

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«Курильские острова принадлежат Российской Федерации по итогам Второй мировой войны, на основании Каирской декларации от 1 декабря 1943 года, Потсдамской декларации от 26 июля 1945 года, Мирного договора с Японией, подписанного в городе Сан-Франциско 8 сентября 1951 года», — говорится в тексте.

Ранее в МИД Японии отреагировали на вызов своего посла в МИД России.