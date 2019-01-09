Сайт посольства США в России ограничил работу из-за шатдауна

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Сайт посольства Соединенных Штатов в России не может полноценно работать из-за того, что финансирование отсутствует из-за приостановки деятельности американского правительства. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Правительство США частично приостановило работу с 22 декабря прошлого года. Это связано с тем, что республиканцы и демократы не смогли согласовать бюджет, так как республиканцы настаивают на выделении средств на строительство стены на границе с Мексикой

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«В связи с задержкой в принятии бюджета обновление данного сайта будет ограничено до возобновления работы госучреждений США в полном объеме», — говорится в сообщении.

Ранее Fitch вынесло США предупреждение из-за шатдауна.