В МИДе назвали санкции свидетельством слабости США
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что вводимые США санкции являются свидетельством слабости Вашингтона, передает РИА «Новости».
Он также прокомментировал расследование «российского дела» в США, отметив, что американская сторона до сих пор не предоставила никаких доказательств по делу.
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«Например, расследование Мюллера. Мы не видели ничего (из доказательств — ред.) за эти два года», — подчеркнул Рябков.
Ранее сообщалось, что демократы заинтересовались таинственным звонком в «российском деле».