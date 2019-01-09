В МИДе назвали санкции свидетельством слабости США

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что вводимые США санкции являются свидетельством слабости Вашингтона, передает РИА «Новости».

Он также прокомментировал расследование «российского дела» в США, отметив, что американская сторона до сих пор не предоставила никаких доказательств по делу.

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«Например, расследование Мюллера. Мы не видели ничего (из доказательств — ред.) за эти два года», — подчеркнул Рябков.

Ранее сообщалось, что демократы заинтересовались таинственным звонком в «российском деле».