Лидеры демократов призвали Трампа остановить шатдаун
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси и лидер демократов в сенате Чак Шумер призвали американского лидера Дональда Трампа восстановить работу правительства страны. Об этом сообщает CNN.
«Президент, восстановите работу правительства, и мы сможем работать над решением наших расхождений», — заявили Пелоси и Шумер в совместном выступлении.
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По мнению демократов, план Трампа по постройке стены на границе с Мексикой является неэффективным.
Шумер также подчеркнул, что Трамп обратился к нации из Овального кабинета, чтобы отвлечь американцев от проблем в своей администрации.
Ранее сообщалось, что Трамп намерен обсудить шатдаун с лидерами конгресса США.