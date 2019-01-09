Лидеры демократов призвали Трампа остановить шатдаун

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Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси и лидер демократов в сенате Чак Шумер призвали американского лидера Дональда Трампа восстановить работу правительства страны. Об этом сообщает CNN.

«Президент, восстановите работу правительства, и мы сможем работать над решением наших расхождений», — заявили Пелоси и Шумер в совместном выступлении.

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По мнению демократов, план Трампа по постройке стены на границе с Мексикой является неэффективным.

Шумер также подчеркнул, что Трамп обратился к нации из Овального кабинета, чтобы отвлечь американцев от проблем в своей администрации.

Ранее сообщалось, что Трамп намерен обсудить шатдаун с лидерами конгресса США.