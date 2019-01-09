Япония ждет от США поддержки по мирному договору с Россией
Специальный советник главы японского правительства Кацуюки Каваи заявил, что Япония рассчитывает на поддержку США в вопросе о мирном договоре с Россией. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, премьер-министр Японии Синдзо Абэ настроен на подписание мирного договора с Россией.
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Он также добавил, что данный документ необходим для противодействия Китаю со стороны Японии и США.
Каваи подчеркнул, что Япония не будет присоединятся к проекту КНР «один пояс — один путь».
Ранее сообщалось, что Абэ поклялся поставить точку в ситуации с мирным договором.