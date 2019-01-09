Пушков спрогнозировал «заморозку» отношений России с ЕС
Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере заявил, что в 2019 году отношения между Россией и Евросоюзом будут «заморожены на нынешней точке».
«Киев попытается играть на их дальнейшее ухудшение», — написал Пушков.
По его словам, США попытаются помешать строительству газопровода «Северный поток — 2».
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Он также добавил, что ситуация может измениться после смены руководства ЕС.
Ранее постпред России при ЕС Владимир Чижов пообещал не «возводить стены» в отношениях с Европой.