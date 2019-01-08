На Украине захотели канонизировать Порошенко

Президента Петра Порошенко стоит канонизировать за получение томоса для Украины, передают «Украинские новости» заявление блогера Павла Бондаренко.

Бондаренко заявил, что рождение ПЦУ - один из самых больших праздников в истории Украины.

«Он (Порошенко — ред.) и Филарет должны в будущем быть канонизированы», — написал блогер.

Ранее сообщалось, что элладская православная церковь проведет специальное заседание Синода, где будет обсуждаться ситуация с предоставлением автокефалии новой православной церкви Украины.