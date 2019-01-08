Пенс: Белый дом изучает юридическую возможность объявления ЧП в США
Вице-президент США Майк Пенс сообщил, что американская администрация изучает законность инициативы президента страны Дональда Трампа о введении чрезвычайного положения ради получения финансирования строительства стены на границе с Мексикой, передает CNN.
В ответ на вопрос о том, какое заключение по идее Трампа дали юристы Белого дома, Пенс заявил, что «они изучают это и президент рассматривает это».
Вице-президент добавил, что администрация предпочла бы решить вопрос через конгресс, а не таким способом.
«Я не вижу причин, по которым конгресс не мог бы засучив рукава работать [с нами] вместе, чтобы найти принципиальный компромисс по поводу настоящего кризиса — ситуации на нашей южной границе», — сказал Пенс.
Он добавил, что помех для решения этой проблемы в правовых рамках не существует.
Ранее в Белом доме подсчитали потери от шатдауна.