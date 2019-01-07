Порошенко: Украина разорвала последние путы Москвы

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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что с получением томоса Украина «разорвала последние путы», которые связывали ее с Москвой, передает «112 Украина».

«Создание автокефальной Православной церкви Украины – залог нашей независимости. Это – основа основ нашей духовной свободы. Мы разорвали последние путы, которые связывали нас с Москвой с ее фантазиями об Украине как канонической территории РПЦ», — сказал Порошенко.

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Он также выразил надежду на то, что в будущем сбудутся и другие мечты украинцев.

Ранее в Киеве назвали «болезненные» положения томоса об автокефалии.