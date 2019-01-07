NYT: ученые нашли в «акустических атаках» на дипломатов США следы сверчков

На одной записи «акустической атаки» на дипломатов США во время приезда на Кубу в 2016 году на самом деле запечатлено пение очень громкого сверчка. К такому выводу пришли ученые, написала газета The New York Times.

Так, в ноябре 2016 года американские дипломаты жаловались на постоянные и странные звуки. Позже у дипломатов появились такие симптомы, как головные боли, тошнота и потеря слуха. Обследование около двадцати дипломатов показало признаки сотрясения мозга и других травм, после которых появилась версия «акустических атак» на дипломатов из США.

Как отмечает NYT, на фоне международного скандала в СМИ широко распространилась аудиозапись, сделанная дипломатами и опубликованная агентством Associated Press. Александр Стаббс из Калифорнийского университета в Беркли и Фернандо Монтеалегре из Университета Линкольна в Англии пришли к выводу, что звуки на аудиозаписи издавали сверчки. Они предупреждают, что эти выводы не означают, что дипломаты не подвергались атакам.