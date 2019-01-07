Болтон пообещал Нетаньяху защитить Израиль

<img src="//img.gazeta.ru/files3/127/12036127/RTX6G74E-pic905-895x505-62563.jpg">

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели встречу в Иерусалиме. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, стороны обсудили двусторонние отношения и ситуацию в Сирии.

Как отмечается, Болтон заявил, что США готовы встать на защиту Израиля.

Реклама

При этом Болтон также подчеркнул, что Вашингтон не допустит восстановления террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) в Сирии.

Ранее сообщалось, что США пообещали Израилю поддержать атаки в Сирии.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.