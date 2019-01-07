Болтон пообещал Нетаньяху защитить Израиль
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели встречу в Иерусалиме. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, стороны обсудили двусторонние отношения и ситуацию в Сирии.
Как отмечается, Болтон заявил, что США готовы встать на защиту Израиля.
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При этом Болтон также подчеркнул, что Вашингтон не допустит восстановления террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) в Сирии.
Ранее сообщалось, что США пообещали Израилю поддержать атаки в Сирии.
«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.