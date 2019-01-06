Тысячи жителей Будапешта протестуют против «закона о рабстве»

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Около десяти тысяч протестующих вышли на улицы Будапешта из-за реформы трудового законодательства, которую назвали «рабской» из-за увеличения допустимого сверхурочного рабочего времени с 250 часов до 400 часов, а также права работодателя на трехлетнюю задержку оплаты сверхурочного времени, передает Reuters.

Лидеры профсоюзов требуют от правительства отменить новый закон, угрожая продолжением массовых протестов и общенациональной забастовкой 19 января.

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Среди требований профсоюзов также — повышение заработной платы и улучшение системы выхода на пенсию.

Подробнее о ситуации в Венгрии читайте в материале «Газеты.Ru».