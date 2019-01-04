Порошенко получил от «Ротшильда» с начала года $19 млн дивидендов
Украинский президент Петр Порошенко подал первую в этом году декларацию о доходах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на единый госреестр деклараций Украины.
Согласно представленной информации, глава государства задекларировал 574 млн гривен (около $20 млн). При этом $19 млн он получил от инвестиционного банка «Ротшильд», а остальную часть — от фонда «Прайм Эссетс Капитал».
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Уточняется, что в 2018 году доходы украинского лидера выросли в 12 раз по сравнению с прошлым годом.
Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко намерен встретить Новый год в своей резиденции в Ивано-Франковской области после скандала с его новогодней поездкой на Мальдивы в прошлом году.