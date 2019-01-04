ЦИК Украины зарегистрировал пять кандидатов в президенты
ЦИК Украины зарегистрировал пять кандидатов на пост президента, передает РИА «Новости».
Уточняется, что в списке оказались экс-министр экологии Украины Игорь Шевченко, народный депутат Сергей Каплин, экс-глава СБУ Валентина Наливайченко, мэра Львова Андрей Садовый и бывший лидер Аграрной партии Виталий Скоцик.
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Выборы президента пройдут на Украине 31 марта.
Ранее действующий президент Украины Петр Порошенко оказался во главе президентского антирейтинга в стране.