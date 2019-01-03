Глава МИД Украины объяснил закрытие избирательных участков в России

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Глава Министерства иностранных дел Украины(МИД) Павел Климкин прокомментировал решение о ликвидации заграничных избирательных участков на территории России. Об этом сообщает «Украинская правда».

По его словам, это сделано ради обеспечения безопасности граждан.

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«Главный мотив, который обусловливает закрытия участков в России, это, безусловно, безопасность», — заявил Климкин.

Он добавил, что украинская сторона не может гарантировать, что во время выборов не случится каких-либо «провокаций».

Ранее сообщалось, что депутат Верховной рады намерен обжаловать закрытие избирательных участков в России.