СМИ рассказали о бегстве главы посольства КНДР в Риме

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И.о. посла КНДР в Риме Чо Сон Гиль в декабре прошлого попросил у итальянских властей политического убежища и с тех пор находится под их защитой. Об этом пишет южнокорейская пресса, сообщает РИА «Новости».

СМИ подчеркнули, что Сеул в данный момент не располагает информацией о просьбе Чо Сон Гиля. Обычно в таких случаях власти других стран ставят в известность Южную Корею, напомнили журналисты.

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Чо Сон Гиль возглавил северокорейское посольство в 2017 году после высылки Италией посла Мун Чон Нама из-за активизации ядерной программы КНДР.

Миграционные службы России заявили о прошениях об убежище от граждан КНДР.