Британский экс-министр посоветовал Мэй не торопиться с голосованием по Brexit
Экс-министр по Brexit Дэвид Дэвис считает, что британскому премьер-министру Терезе Мэй следует отложить голосование по сделке, по условиям которой Великобритания выйдет из состава Европейского союза (ЕС). Свое мнение он выразил в колонке для The Telegraph.
«Чем больше мы готовимся к выходу из ЕС без сделки, тем вероятнее, что появится хорошее соглашение», — написал Дэвис.
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Также он напомнил, что европейские власти не хотели бы терять £39 млн, которые будут выплачены, если стороны согласуют сделку.
Ранее Мэй заявляла, что в истории Британии наступит «новая глава».