Трамп оценил новое письмо от Ким Чен Ына
Президент США Дональд Трамп заявил на встрече с журналистами в Белом доме, что северокорейский лидер Ким Чен Ын прислал ему «отличное» письмо. Слова Трампа передает Bloomberg.
Также президент отметил, что ему удалось установить «хорошие» отношения с Ким Чен Ыном. По его словам, если бы это было не так, то он бы не встретился с ним в прошлом году, а в Азии в настоящее время шла бы «большая война».
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Трамп подчеркнул, что его вторая встреча с Ким Чен Ыном пройдет в скором времени.
Сроков встречи и подробностей о письме американский президент не привел.
Ранее сообщалось, что Трамп подтвердил намерение встретиться с Ким Чен Ыном в ближайшее время.