Зеленский выступил со вторым за сутки обращением к украинцам

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Шоумен Владимир Зеленский после заявления о решении баллотироваться в президенты Украины объявил о том, что набирает людей в свою команду, передает УНИАН.

Он заявил, что неважен пол, религия, образование и язык тех, кто будет в его команде. Зеленский отметил, что главный критерий — отсутствие опыта в политике.

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«Я верю, что изменить страну можно только вместе с тобой. Важно: ты никогда не был в политике, и пока что это — самое главное», — заявил Зеленский.

Ранее стало известно, что украинский актер и шоумен Владимир Зеленский официально объявил о своем намерении избираться в президенты Украины.