Ющенко заявил о насильственном возврате украинцев в XVII век

Экс-президент Украины Виктор Ющенко считает, что украинцев «возвращают в XVII век». Об этом он заявил в эфире ютьюб-канала «Бегущий Банкир».

Таким заявлением экс-президент отреагировал на социальную рекламу, которая размещена на билбордах и обещает снижение цен на газ на Украине. По его мнению, размещенная на них информация является «ложью» и поэтому украинцы будут «воспитаны» так, что не станут впоследствии в нее верить.

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«Иными словами — это висит ваше унижение. Ехать и говорить: «Хотят вешать — пусть вешают»? Нет. Нас опускают, нас возвращают в XVII век», — заключил Ющенко.

Ранее Ющенко заявлял, что Москве и Киеву следует сохранять контакты.