WSJ: Элизабет Уоррен решила побороться за пост президента США

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Американский сенатор-демократ Элизабет Уоррен объявила о создании исследовательского комитета для участия в президентских выборах 2020 года. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, Уоррен намерена поучаствовать в президентской гонке, как представитель демократической партии США.

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Как отмечается, исследовательский комитет позволит сенатору собирать деньги у сторонников до начала официальной президентской кампании.

При этом, по мнению экспертов, популярность Уоррен в партии увеличилась после того, как ее раскритиковал действующий президент США Дональд Трамп.

Ранее СМИ сообщили, что демократы хотят видеть Джо Байдена кандидатом в президенты США.