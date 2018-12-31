На Украине первый кандидат в президенты подал документы в ЦИК

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На Украине первый кандидат на пост президента страны подал необходимые документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) для регистрации в качестве кандидата. Об этом сообщает УНН.

Как отмечается, им стал самовыдвиженец экс-министр экологии и природных ресурсов, юрист Игорь Шевченко.

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«В 9.00 (10.00 мск) в Центрально-избирательную комиссию документы для регистрации кандидатом в президенты подал первый кандидат», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на украинской территории стартовала президентская избирательная кампания.