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Американский политолог Тед Карпентер полагает, что за ухудшение отношений с Россией несут ответственность страны Запада. Об этом она написала в своей статье для для журнала The American Conservative.

По мнению Карпентер, действия Соединенных Штатов и их союзников привели к новой холодной войне, которая в любой момент может превратиться в «горячую».

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Она добавила, что с момента распада Советского Союза в 1991 году Россия только отвечала на агрессию Запада в свой адрес, и историки при изучении этого периода удивятся провокационной политике в отношении Москвы.

Карпентер подчеркнула, что у США и их союзников еще есть шанс все исправить, которым они, однако, не пользуются, и даже наоборот ужесточают контрпродуктивную политику в отношении России.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в новогоднем поздравлении к Трампу заявил о готовности к диалогу с США.