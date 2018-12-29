Hill: большинство американцев хотят наказать Трампа

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Около 60% опрошенных американцев заявили, что президент США Дональд Трамп должен быть отстранен от работы и подвергся импичменту или официальному выговору со стороны американского конгресса, пишет The Hill со ссылкой на результаты опроса Harvard CAPS/Harris.

Результаты опроса говорят о том, что американцы считают, что против Трампа должны быть предприняты какие-то действия, однако они расходятся в степени возможного наказания.

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Так, 39% высказались за импичмент Трампа. Для начала процесса импичмента потребуется большинство голосов в палате представителей США, которая с января будет под контролем большинства демократов. Для выговора Трампу необходимо две трети голосов в сенате. Это маловероятный сценарий, поскольку в сенате будет 53 республиканца из 100 сенаторов, пишет издание.

20% считают, что американские законодатели должны проголосовать за осуждение президента. Еще 41% респондентов заявил, что конгресс не должен предпринимать каких-либо действий против американского лидера Дональда Трампа.