На Украине опровергли снятие запрета на въезд для российских мужчин

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Пресс-секретарь госпогранслужбы Украины Олег Слободян опроверг свое собственное заявление о снятии запрета на въезд мужчин из России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Украина не снимала запрет на въезд для российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет.

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Он также добавил, что усиленному пограничному контролю будут подвергаться и женщины из России.

Слободян подчеркнул, что россияне якобы могут действовать по заданию спецслужб.

Ранее в Совфеде прокомментировали информацию о снятии Киевом запрета на въезд для россиян.