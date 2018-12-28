Вопросы регионального экспорта и реализации нацпроектов станут предметом обсуждения на Гайдаровском форуме в РАНХиГС

Реализацию нацпроектов в субъектах России и экспорт регионов обсудят эксперты на Гайдаровском форуме, который пройдет 15-17 января 2019 года на базе Президентской академии.

16 января на Форуме обсудят национальные цели во время дискуссии «Региональные проекты и национальные цели: параметры соглашений до 2024 года». Участники дискуссии, среди которых будут представители федеральных органов государственной власти, руководители регионов и эксперты, обсудят обеспечение достижения национальных целей на региональном уровне, участие Федерации в реализации региональных проектов и синхронизацию полномочий и источников финансирования в реализации социальной политики. Модерировать разговор будет председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

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Во время Гайдаровского форума также пройдет дискуссия о перспективах регионального экспорта. В сессии на тему «Экспорт регионов России: от плана к действию» примут участие главы субъектов РФ и представители крупного бизнеса, которые обсудят поставленные указом президента задачи увеличения российского несырьевого экспорта вдвое к 2024 году.

Во время сессии планируется уделить внимание вопросам структуры целевых показателей и достижения поставленных целей, а также вызовам на пути достижения этих показателей и региональной специфике. Модератором разговора станет председатель комитета Делового совета ЕАЭС, заведующий кафедрой международной коммерции ВШКУ РАНХиГС Владимир Саламатов.

О достижении поставленных перед страной целей и роли регионов также поговорят на сессии «Финансовое участие регионов в достижении национальных целей развития», которую будет модерировать заведующий кафедрой государственного регулирования экономики РАНХиГС Владимир Климанов.

В настоящее время совершенствование межбюджетных отношений в РФ является одним из основных направлений бюджетной политики, а реализация нацпроектов требует прямого финансового участия субъектов, что может привести к дополнительной несбалансированности их бюджетов. При этом механизм предоставления межбюджетных трансфертов, подходящих для финансирования нацпроектов на региональном уровне, не представляется полностью проработанным в силу того, что субсидии в существующем варианте являются слишком узконаправленными, а значит, останется актуальной задача дальнейшего совершенствования системы предоставления трансфертов.