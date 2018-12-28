Трамп намерен прекратить финансовую помощь трем странам

<img src="//img.gazeta.ru/files3/261/12103261/AP_17334861448082-pic905-895x505-7713.jpg">

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении прекратить финансовую помощь трем странам. Об этом он написал в твиттере.

В этот список попали Гондурас, Гватемала и Сальвадор.

Американский лидер заявил, что они «ничего не делают для США».

«Достаточно сказать о том, что в Гондурасе формируется новый караван мигрантов, и они ничего с этим не делают», — написал Трамп.

Реклама

Он подчеркнул, что перечисленные страны лишатся американского финансирования.

Ранее сообщалось, что Трамп пригрозил полностью закрыть границу США с Мексикой.