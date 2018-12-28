Трамп намерен прекратить финансовую помощь трем странам
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении прекратить финансовую помощь трем странам. Об этом он написал в твиттере.
В этот список попали Гондурас, Гватемала и Сальвадор.
Американский лидер заявил, что они «ничего не делают для США».
«Достаточно сказать о том, что в Гондурасе формируется новый караван мигрантов, и они ничего с этим не делают», — написал Трамп.
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Он подчеркнул, что перечисленные страны лишатся американского финансирования.
Ранее сообщалось, что Трамп пригрозил полностью закрыть границу США с Мексикой.