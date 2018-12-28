Меркель и Макрон потребовали от России освободить украинских моряков
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон потребовали от России освободить украинских моряков, которые были задержаны во время инцидента в Керченском проливе, передает Reuters.
«Мы требуем безопасного, свободного и беспрепятственного транзита всех кораблей через Керченский пролив, а также немедленного и безоговорочного освобождения всех незаконно задержанных украинских моряков», — говорится в совместном заявлении двух лидеров.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил статус задержанных в Керченском проливе украинцев.