Меркель и Макрон потребовали от России освободить украинских моряков

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон потребовали от России освободить украинских моряков, которые были задержаны во время инцидента в Керченском проливе, передает Reuters.

«Мы требуем безопасного, свободного и беспрепятственного транзита всех кораблей через Керченский пролив, а также немедленного и безоговорочного освобождения всех незаконно задержанных украинских моряков», — говорится в совместном заявлении двух лидеров.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил статус задержанных в Керченском проливе украинцев.