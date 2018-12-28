Трамп ответил на вопрос о продолжительности «шатдауна»

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Президент США Дональд Трамп заявил, что работа правительства будет приостановлена до тех пор, пока ему не удастся получить одобрение демократов на строительство стены на южной границе Соединенных Штатов. Об этом пишет The Hill.

«Столько, сколько потребуется. У нас будет стена. У нас будет безопасность. Нам нужна безопасность», — сказал Трамп.

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Глава США добавил, что пока он не объявлял о намерении построить стену на американо-мексиканской границе, демократы выступали за стену.

«Как только я этого захотел, они не согласились», — заявил Трамп.

Президент США Дональд Трамп и демократы в правительстве страны не смогли договориться о бюджете на новый финансовый год, который в Соединенных Штатах начался еще 1 октября. Трамп настаивает на выделении $5 млрд на строительство стены вдоль границы с Мексикой, демократы согласны лишь на $1,3 млрд.

Ранее президент США назвал «тупостью» нежелание демократов строить стену на границе с Мексикой.