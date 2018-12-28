Экс-адвокат Трампа высказался о своем «тайном» визите в Чехию

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Майкл Коэн, бывший адвокат президента США Дональда Трампа, написал в своем твиттере, что никогда не посещал Прагу.

В своем твите Коэн рассказал, что «слышал» о хорошей погоде в Праге в летний сезон.

«Но сам я этого не знаю, так как никогда там не был», — отметил Коэн.

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Он также пошутил, что спецпрокурору Роберту Мюллеру, главе расследования о так называемом «российском вмешательстве» в выборы в США, «известно все».

Ранее СМИ сообщали, что Мюллер получил улики визита Коэна в Прагу. Отмечалось, что он якобы побывал там летом 2016 года, чтобы провести переговоры о контактах команды Трампа с российской стороной.