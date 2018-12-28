McClatchy: Мюллер получил улики визита в Прагу экс-адвоката Трампа
Специальный прокурор по «российскому делу» Роберт Мюллер получил данные разведки, которые подтверждают визит Майкла Коэна, экс-адвоката президента США Дональда Трампа, в Прагу летом 2016 года. Об этом сообщает McClatchy.
По данным McClatchy, визит Коэна в Чехию подтверждают данные о сигнале мобильного телефона юриста, который зафиксировали вышки сотовой связи в районе Праги.
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По версии команды Мюллера, в Праге Коэн обсуждал вопросы, касающиеся контактов России с окружением Трампа.
Ранее адвокат Трампа назвал Коэна патологическим лжецом.