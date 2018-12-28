McClatchy: Мюллер получил улики визита в Прагу экс-адвоката Трампа

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Специальный прокурор по «российскому делу» Роберт Мюллер получил данные разведки, которые подтверждают визит Майкла Коэна, экс-адвоката президента США Дональда Трампа, в Прагу летом 2016 года. Об этом сообщает McClatchy.

По данным McClatchy, визит Коэна в Чехию подтверждают данные о сигнале мобильного телефона юриста, который зафиксировали вышки сотовой связи в районе Праги.

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По версии команды Мюллера, в Праге Коэн обсуждал вопросы, касающиеся контактов России с окружением Трампа.

Ранее адвокат Трампа назвал Коэна патологическим лжецом.