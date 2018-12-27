Экс-премьер Ирака: визит Трампа не соответствовал дипнормам
Бывший иракский премьер-министр Хайдер аль-Абади заявил, что визит президента США Дональда Трампа в Ирак не соответствовал дипломатическим нормам. Об этом сообщает Al Sumaria.
По его словам, взаимодействие с Ираком таким способом навредит иракско-американским отношениям.
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Он также добавил, что Ирак выражает свое неприятие тому, как прошел визит Трампа.
Аль-Абади подчеркнул, что визит Трампа не соответствовал дипнормам.
Ранее сообщалось, что Трамп не встретился с иракским премьер-министром Адилем Абдулом-Махди из-за «разногласий».