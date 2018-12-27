Обама возглавил «рейтинг восхищения» в США
Бывший президент США Барак Обама и его супруга Мишель стали лидерами «рейтинга восхищения» по итогам 2018 года. Об этом сообщает Gallup.
По данным исследования, 19% опрошенных восхищаются Обамой, еще 15% респондентов восхищаются его женой.
Как отмечается, вторые места заняли действующий президент США Дональд Трамп (13%) и телеведущая Опра Уинфри (5%).
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При этом третье место рейтинга занял бывших американский лидер Джордж Буш-младший, им восхищаются 2% опрошенных.
Ранее Мишель Обама рассказала, о чем думала после инаугурации Трампа.