MSNBC: Трампу может достаться титул худшего президента современности

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Президент США Дональд Трамп идет по пути, близкому к тому, чтобы запомниться «худшим президентом современности», заявил в эфире MSNBC бывший член Республиканской партии США, телеведущий Джо Скарборо.

В эфире программы «Morning Joe» он раскритиковал своих бывших коллег-республиканцев за поддержку, оказываемую американскому лидеру. По его словам, республиканцы относятся к Трампу «как к императору, который носит самую лучшую одежду из когда-либо созданных», в то время как квалификация действующего президента снижается с каждым днем.

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Отмечалось, что Трамп может даже превзойти в этом плане 15-ого президента США от партии демократов Джеймса Бьюкенена, который традиционно признан историками худшим из американских лидеров.

Ранее американский телеканал NBC News выбрал 10 главных обманов Трампа в 2018 году.