На встрече с Путиным предложили создать «список Браудера»

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Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в ходе встречи президента России Владимира Путина с Федеральным собранием предложил создать список западных политиков, которые отличились лживыми высказываниями о России, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Есть идея ввести своего рода перечень наиболее одиозных зарубежных политиков государственных и общественных деятелей, которые отличились наиболее лживыми высказываниями о нашей стране, о нашем народе. И с соответствующим дезавуированием этих нападок», — сказал Косачев.

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Косачев предложил назвать подобный реестр «списком Браудера».

Ранее сообщалось, что Тверской суд Москвы заочно выдал санкцию на арест главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера.

«Газета.Ru» следит за ходом встречи в режиме онлайн.