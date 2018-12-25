Эксперт: Кожемяко набрал более 60% голосов и без учета спорных участков

Руководитель близкого к Кремлю Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов считает, что даже без учета результата подозрительных участков на выборах губернатора Приморского края Олег Кожемяко набрал на выборах в Приморье более 50% голосов.

По его словам, ЭИСИ готовит результаты без учета участков, отмену результатов которых требует движение «Голос», и уже ясно, что «кандидат от власти получил в районе 61,23% голосов».

Реклама

Также он критикует статистические методы для доказательства фальсификаций на выборах нельзя.

«Статистические методы не учитывают массу вещей, таких как социально-демографический состав того или иного участка, качество работы штабов на них того или иного кандидата», — разъясняет эксперт.

Кузнецов считает, что подобные методы рассматривают участки «в вакууме» и предполагают, что они должны голосовать равномерно. По его словам, такие же методы на выборах в Латинской и Северной Америках показывают такие же разбросы.

«А если везде фальсифицируют, то это мировая норма», — резюмирует Кузнецов.

Движение в защиту избирательных прав «Голос» опубликовало доклад о прошедших 18 декабря губернаторских выборах в Приморском крае, в котором победа Кожемяко в первом туре была подвергнута сомнению. По официальным данным Кожемяко набрал на них 61,88% голосов.