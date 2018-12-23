Сенатор рассказал, когда будет принято решение о выдвижении Трампа на второй срок
Председатель комитета по иностранным делам верхней палаты конгресса республиканец Боб Коркер заявил, что вопрос о выдвижении нынешнего президента США Дональда Трампа на второй срок будет решен в первые три месяца 2019 года. Об этом он сказал в эфире CNN.
У Коркера попросили прокомментировать сообщения СМИ о том, что Трампу могут отказать в участии на повторных президентских выборах. Сенатор подчеркнул, что этот вопрос будет решен в следующем квартале.
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«Я считаю, что следующий квартал будет очень важными тремя месяцами для нашей страны», — заметил Коркер.
При этом сенатор не стал отвечать, хотел бы он переизбрания Трампа.
Ранее в сети появился первый ролик новой избирательной кампании Трампа.