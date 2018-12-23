Порошенко назвал резолюции ООН по Крыму «четким сигналом» для России

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Президент Украины Петр Порошенко написал в своем фейсбуке, что принятые Генассамблеей ООН резолюции по Крыму должны служить «четким сигналом» для России.

Украинский лидер напомнил, что за последние два месяца Генеральная ассамблея ООН приняла две «важнейших» резолюции по Крыму.

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«[Резолюции] подают России четкий сигнал: международное сообщество не будет мириться с нарушениями прав человека и милитаризацией оккупированного полуострова», — написал Порошенко.

Президент заключил, что Россия обязана вернуть Украине Крым и моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.

Ранее сообщалось, что ГА ООН приняла резолюцию Украины о нарушении прав человека в Крыму.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.