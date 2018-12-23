Times: министр обороны Британии хочет сместить Мэй
Главу минобороны Великобритании Гэвина Уильямсона обвинили в намерении сместить с должности премьер-министра страны Терезу Мэй. Об этом сообщает The Times.
По данным издания, Уильямсон обсуждал отставку Мэй со своими друзьями в отеле Beaumont.
Как отмечается, британский министр обороны якобы заявил о планах свергнуть Мэй, главу МВД Саджида Джавида и министра иностранных дел Джереми Ханта.
Ранее сообщалось, что Мэй призвала оппозиционеров поддержать сделку по Brexit.