Первый президент Украины назвал сроки вступления страны в ЕС
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Украине потребуется 10 лет для вступления в Европейский союз, передает RT.
«Я думаю, чтобы стать членом Европейского союза, надо до 10 лет», — сказал Кравчук.
По его словам, для того, чтобы пройти этот путь Украине необходимо провести реформы, преодолеть коррупцию и наладить технологические и инвестиционные условия для инвестиций.
Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко поддержал решение ЕС продлить санкции против России.