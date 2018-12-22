Первый президент Украины назвал сроки вступления страны в ЕС

<img src="//img.gazeta.ru/files3/123/11806123/RIAN_2529619.HR-pic905-895x505-17264.jpg">

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Украине потребуется 10 лет для вступления в Европейский союз, передает RT.

«Я думаю, чтобы стать членом Европейского союза, надо до 10 лет», — сказал Кравчук.

По его словам, для того, чтобы пройти этот путь Украине необходимо провести реформы, преодолеть коррупцию и наладить технологические и инвестиционные условия для инвестиций.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко поддержал решение ЕС продлить санкции против России.