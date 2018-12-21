В США рассказали о страшной цене «российского дела»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/639/11890639/RIAN_3283958.HR-pic905-895x505-9485.jpg">

Профессор истории Нью-Йоркского и Принстонского университетов Стивен Коэн заявил, что США заплатили за «российское дело» страшную цену. Об этом сообщает Fox News.

По его словам, дело о «российском вмешательстве» испортило отношения между Москвой и Вашингтоном.

Реклама

Он также добавил, что обвинения в связях президента США Дональда Трампа с Кремлем совершенно бездоказательны.

Коэн подчеркнул, что теперь Трамп не может свободно вести переговоры с российской стороной в случае кризиса.

Ранее СМИ назвали возможные сроки завершения расследования «российского дела».