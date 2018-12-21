В США рассказали о страшной цене «российского дела»
Профессор истории Нью-Йоркского и Принстонского университетов Стивен Коэн заявил, что США заплатили за «российское дело» страшную цену. Об этом сообщает Fox News.
По его словам, дело о «российском вмешательстве» испортило отношения между Москвой и Вашингтоном.
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Он также добавил, что обвинения в связях президента США Дональда Трампа с Кремлем совершенно бездоказательны.
Коэн подчеркнул, что теперь Трамп не может свободно вести переговоры с российской стороной в случае кризиса.
Ранее СМИ назвали возможные сроки завершения расследования «российского дела».