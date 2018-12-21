Трамп снова пригрозил остановить работу правительства
Президент США Дональд Трамп в своем твиттере сообщил, что если Демократическая партия не согласятся на его требование о финансировании строительства стены на американо-мексиканской границе, то работа федерального правительства будет приостановлена сегодня же — 21 декабря.
«Даже президент Рональд Рейган пытался в течение восьми лет построить пограничную стену или забор, и ему это не удалось. Другие тоже пытались. А мы это сделать, так или иначе!», — написал Трамп в другом твите.
Ранее в конгрессе США согласились выделить $5,7 млрд на стену на границе с Мексикой.