Трамп снова пригрозил остановить работу правительства

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Президент США Дональд Трамп в своем твиттере сообщил, что если Демократическая партия не согласятся на его требование о финансировании строительства стены на американо-мексиканской границе, то работа федерального правительства будет приостановлена сегодня же — 21 декабря.

«Даже президент Рональд Рейган пытался в течение восьми лет построить пограничную стену или забор, и ему это не удалось. Другие тоже пытались. А мы это сделать, так или иначе!», — написал Трамп в другом твите.

Ранее в конгрессе США согласились выделить $5,7 млрд на стену на границе с Мексикой.