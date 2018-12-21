МИД: Россия защитит Иран от новой волны санкций США

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Замглавы российского МИДа Сергей Рябков заявил, что Россия намерена сделать все, чтобы Иран не пострадал от новой волны экстерриториальных санкций США, передает РИА «Новости».

Данное заявление он сделал в ходе встречи с замглавы МИД Ирана Аббасом Аракчи.

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«Мы настроены делать максимум для того, чтобы позиции Исламской республики Иран укреплялись, чтобы не было негативных последствий от новой волны экстерриториальных санкций, которые возвращаются по решению американской администрации», — заявил Рябков.

Он добавил, что Россия намерена сделать делать максимум для сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий и подтвердил приверженность России иранской ядерной сделке.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из ядерной сделки с Ираном и восстановлении антииранских санкций.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани приравнял решение США о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной сделке к терроризму.