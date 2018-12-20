Депутат Рады объяснил драку в парламенте «бесовскими силами»

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Депутат Верховной рады Нестор Шуфрич заявил, что драка с коллегами, которая произошла во время голосования по закону о названии Украинской православной церкви (УПЦ), стала следствием присутствия «бесовских сил» в парламентариях.

Ранее сообщалось, что депутат из «Народного фронта» Юрий Береза набросился на Шуфрича. Это произошло после того, как Шуфрич сбросил вывешенный на трибуне плакат, призывающий судить представителя Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктора Медведчука.

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«Они услышали <…>, узнали себя, и эти бесовские силы вселились сегодня в отдельных депутатов», — сказал Шуфрич.

Он также добавил, что массовая драка началась после того, как он публично возмутился «кнопкодавством» — голосованием за отсутствующих коллег.