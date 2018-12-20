Экспертный совет Рады не одобрил законопроект о названии УПЦ
Экспертное управление Верховной рады Украины считает, что закон, которой предписывает Украинской православной церкви (УПЦ) указывать в названии свою принадлежность к Московскому патриархату, противоречит Конституции. Об этом сообщает «Страна.ua».
Эксперты управления считают, что сформулированное в законопроекте требование недостаточно «мотивировано» и «аргументировано», а также выходит за рамки ст. 35 Конституции «О свободе совести и религиозных организациях».
Реклама
Также эксперты полагают, что принятый законопроект ограничивает права на свободу мировоззрения и вероисповедания.
Ранее данный закон также раскритиковали представители УПЦ и предупредили о возможной «агрессии».