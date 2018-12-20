Латвия опубликовала секретные документы КГБ

Национальный архив Латвии опубликовал засекреченные документы КГБ Латвийской ССР, сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что в открытый доступ выложены 10 612 личных карточек информаторов спецслужбы.

Документы опубликованы на сайте Латвийского национального архива www.arhivi.gov.lv в разделе — kgb.arhivi.lv. Для того, чтобы их посмотреть, необходимо зарегистрироваться.

Часть карточек оформлена рукописно, на русском языке. Также опубликованы 75 карточек «внештатных оперативных работников КГБ» - это лица, которые помогали КГБ на общественных началах.