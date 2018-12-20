Дуда распорядился об отзыве посла Польши с Украины

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Польский президент Анджей Дуда решил отозвать посла страны на украинской территории. Соответствующее распоряжение было опубликовано на портале правительства «Польский монитор».

Отмечается, что посол Польши на Украине Ян Пекло будет отозван 31 января следующего года.

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«На основании статьи 133 Конституции Польши от 2 апреля 1997 года отзываю с 31 января 2019 года господина Яна Пекло с должности», — говорится в документе.

Ранее Дуда заявил, что не считает закрытой тему выплат Германией репараций за ущерб, который был нанесен стране во время Второй мировой войны.